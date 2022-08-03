В «Газпроме» объяснили, почему турбина для «Северного потока» не может быть доставлена в Россию

ПАО «Газпром» в среду, 3 августа, заявил, что отправка в Россию турбины, которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам Siemens, – сообщатся в заявлении корпорации.

В официальном Telegram-канале «Газпрома» говворится: «Санкции Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку двигателя на компрессорную станцию «Портовая» невозможной».

Следует отметить, что газопровод «Северный поток» на данный момент является основным маршрутом поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, «Газпром» был вынужден снизить прокачку «голубого топлива» сначала 40, а затем до 20 процентов от мощности газопровода.

Москва, Иван Бабурин

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