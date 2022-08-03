В Москве и Санкт-Петербурге появятся спецмагазины для иностранных дипломатов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 3 августа, подписал постановлении о создании магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что «беспошлинная торговля будет осуществляться для дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций или их представительств, а также для членов их семей. Владеть магазинами будет российское юридическое лицо, его соучредителем станет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при российском МИДе».



Сообщается, что в таких спецмагазинах будут продаваться товары, «помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли». Покупать их можно будет за рубли, доллары и евро. Делать покупки смогут только представители дипломатического корпуса и члены их семей при предъявлении соответствующих документов.



После приобретения товаров дипломатам будет выдаваться чек с надписью «Duty Free», в котором могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок будет передаваться в МИД ежемесячно.

Москва, Иван Бабурин

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