Инфляция в России сохраняется на уровне чуть более 15 процентов

Минэкономразвития России в среду, 3 августа, заявило, что инфляция в стране в годовом выражении за 10 дней с 23 июля по 1 августа составила 15,3%, как и на неделе с 16 по 22 июля.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) также в среду, 3 августа, представил данные по динамике потребительских цен в России за период с 23 июля по 1 августа, объяснив десятидневную статистическую «неделю» возвратом к регистрации потребительских цен по понедельникам (с января 2022 года регистрация велась по пятницам).

Росстат сообщил, что за 10 дней дефляция составила 0,14% после дефляции на уровне 0,08% с 16 по 22 июля, 0,17% с 9 по 15 июля, 0,03% со 2 по 8 июля, инфляции в 0,23% в «тарифную неделю» с 25 июня по 1 июля.

В свою очередь, в сообщении минэкономразвития говорится, основной вклад в дефляцию внесло удешевление продовольственных товаров (на 0,39%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.

Минэк РФ, в частности сообщает, что «снижение цен на плодоовощную продукцию несколько ускорилось (минус 3,89% после снижения на 3,65%). На продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, фиксируется околонулевой рост цен (0,03% после минус 0,02%). Продолжается снижение цен на мясопродукты, масложировую и молочную продукцию, яйца, а также макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем возобновился рост цен на сахар (на 0,16%)", отмечается в докладе министерства о текущей ценовой ситуации».

«В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились. «На электро- и бытовые приборы снижение цен замедлилось, а на строительные материалы – ускорилось. При этом ускорилось удорожание предметов личной гигиены. На легковые автомобили цены выросли на 0,07%. На автомобильный бензин цены не изменяются вторую неделю подряд», – приводит данные Минэкономразвития.

Также в докладе министерства говорится, что «в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен снизились до 0,18% после 0,41%. «Замедлилось удорожание перелетов в самолете (2,59% после 3,93% неделей ранее), на услуги гостиниц цены не изменились, а на услуги санаториев – снизились (на 0,21%)».

Следует отметить, что текущий официальный прогноз минэкономразвития РФ по итогам 2022 года предполагает инфляцию на уровне 17,5%, однако сообщалось, что ожидания планируется пересмотреть в сторону понижения. ЦБ в июле уже скорректировал свой прогноз по инфляции на этот год с 14-17% до 12-15%.

Москва, Иван Бабурин

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