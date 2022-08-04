В России могут отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

Министерство юстиции России в четверг, 4 августа, выступило с предложением исключить из Уголовного кодекса РФ статьи, предусматривающие наказание за незаконное предпринимательство, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Проект закона «О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ», подготовленный министерством, опубликован в четверг, 4 августа, на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится: «Предлагается исключить ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 «незаконное предпринимательство»УК РФ».

«Предприниматели могут нести ответственность по иным статьям УК РФ, таким, как уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность либо статья 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии)», – заявили в минюсте.

Новым законопроектом предлагается признать утратившими силу статьи 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом), 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план) и 185.1 УК РФ (злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах). Санкции этих статей не содержат наказания в виде лишения свободы.

Кроме этого, законопроект предполагает с учетом уровня инфляции повышение в 1,5 раза пороговых значений значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба и иных размерных признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности.

В минюсте также заявили, что «принятие законопроекта будет способствовать улучшению делового климата в условиях санкционного давления и позволит минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности»

Отметим, что в опубликованном в четверг, 4 августа, на портале проектов нормативных правовых актов документе также говорится: «Законопроектом предлагается исключить части первые из статей 169 «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и 185 «незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», а также часть вторую из статьи 180 «злоупотребления при эмиссии ценных бумаг» УК РФ, санкции которых также не содержат наказания в виде лишения свободы».

Москва, Иван Бабурин

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