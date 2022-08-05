Мировые цены на продукты в июле упали почти на 9 процентов

В июле мировые цены на продовольствие упали почти на девять процентов. Таким образом, они показали самое резкое месячное снижение почти за 14 лет, в основном благодаря дисконтированию зерновых и растительных масел. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Цены на продовольствие упали четвертый месяц подряд после рекордного максимума в марте.

Индекс, отслеживающий цены на крупы, растительные масла, молочные продукты, мясо и сахар на международных рынках, упал на 8,6 процента до 140,9 пункта в июле по сравнению с июнем. Таким образом, было зафиксировано самое значительное месячное снижение с октября 2008 года. Однако в годовом сравнении оно показывает рост на 13,1 процента.

Частный индекс цен на растительное масло снизился на 19,2 процента в месячном исчислении и достиг десятимесячного минимума.

Индекс цен на зерновые снизился на 11,5 процента. Существенный вклад в это внесло падение цен на пшеницу, что отчасти стало реакцией на соглашение между Украиной и Россией об экспорте зерна из основных черноморских портов Украины. Однако в годовом сравнении индекс цен на зерновые показывает рост на 16,6 процента.

Индекс цен на сахар упал на 3,8% в месячном исчислении до пятимесячного минимума в июле, в то время как индекс цен на молочные продукты упал на 2,5%. Индекс цен на мясо упал на 0,5 процента после предыдущего шестимесячного роста.

Москва, Елена Васильева

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