Путин разрешил банкам не выполнять свои обязательства в валюте, в которой были заморожены их активы за рубежом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 августа, подписал указ, в котором, в том числе предусматривается, что банки, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за рубежом, могут приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте, – сообщают СМИ.



Сообщается также, что в одном из пунктов указа оговаривается, что «в случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа Д для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям».

Кроме того, президент России своим указом наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Также ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.

Как отмечается на сайте РБК, США ввели самые серьезные, а именно – блокирующие ограничения (список SDN) против Промсвязьбанка, госкорпорации ВЭБ.РФ и их дочерних структур, ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка, Сбербанка.

Альфа-банк, банк «Россия», СМП-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, Московский индустриальный банк, Дальневосточный банк также находятся под блокирующими санкциями Соединенных Штатов.

Напомним также, что Евросоюз в конце мая заявил о заморозке активов российского Центробанка на сумму около €23 млрд. США заявили, что заблокировали российские активы на $330 млрд., в том числе, у Банка России около $300 млрд.



Москва, Иван Бабурин

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