Венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя обязательства по оплате транзита через Украину нефти из России

Венгерская нефтегазовая компания MOL во вторник, 9 августа, подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через Украину, остановлены несколько дней назад из-за проблем с оплатой со стороны России. MOL также заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита, – сообщает РИА Новости.

В компании MOL заявили, что «транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной. У компании достаточно резервов на несколько недель, она постоянно работает над решением и инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате».

Отметим, что ранее сегодня, 9 августа, российская компания «Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба», так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Кроме того, о прекращении получения нефти из России сегодня заявил словацкий оператор Transpetrol.

Будапешт, Иван Бабурин

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