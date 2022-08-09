В России остановлено производство популярных кормов для домашних животных

Производитель кормов для домашних животных Purina во вторник, 9 августа, заявил, что остановил производство и продажу кормов Friskies, Cat Chow и Dog Chow в России, – сообщают РИА Новости.

В компании агентству заявили: «Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow, действительно, на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено. Производство данных кормов также остановлено».

Отмечается, что корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России.

Москва, Иван Бабурин

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