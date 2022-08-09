российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 августа 2022, 05:52 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России остановлено производство популярных кормов для домашних животных

Фото: pixabay

Производитель кормов для домашних животных Purina во вторник, 9 августа, заявил, что остановил производство и продажу кормов Friskies, Cat Chow и Dog Chow в России, – сообщают РИА Новости.

В компании агентству заявили: «Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow, действительно, на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено. Производство данных кормов также остановлено».

Отмечается, что корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Общество, Россия, Экономика,