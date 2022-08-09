Китай пятый раз в текущем году снижает цены на бензин

Госкомитет по делам развития и реформ КНР во вторник, 9 августа, сообщил, что с 10 августа в Китае будут снижены розничные цены на бензин и дизельное топливо, – сообщает Синьхуа.

В ведомстве сообщили, что «стоимость бензина и дизельного топлива будет снижена на 130 юаней (около 19 долл. США) и 125 юаней за тонну соответственно. Снижение цен в дальнейшем позволит снизить стоимость поездки на машине и себестоимость перевозок в логистическом секторе. Это четвертое по счету снижение подряд, начиная с 28 июня, и пятое в этом году».

«В соответствии с действующим механизмом ценообразования, в случае, если мировые цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение десяти рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие, как бензин и дизельное топливо, в Китае соответствующим образом корректируются», – сообщили в Госкомитете по делам развития и реформ КНР.

Как сообщает Синьхуа, в Китае трем ведущим нефтедобывающим компаниям: China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation было рекомендовано поддерживать добычу нефти и способствовать ее транспортировке для обеспечения стабильных поставок.

Следует отметить, что по данным центра мониторинга цен Госкомитета по делам развития и реформ КНР, мировые цены на нефть, вероятно, останутся слабыми в краткосрочной перспективе.

Пекин, Иван Бабурин

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