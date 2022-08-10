Возобновилась прокачка российской нефти в Европу транзитом через Украину

Дирекция венгерского нефтегазового концерна MOL в среду, 10 августа, заявила, что ожидают поступление российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» по южной ветке транзитом через Украину в четверг, 11 августа, – сообщает ТАСС.

В дирекции MOL, в собственности которого находится один из крупнейших европейских нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft, сообщили: «Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась. Мы ожидаем ее поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня».

Следует отметить, что сайт словацкой газеты «Правда» со ссылкой на вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика сообщил в среду, 10 августа, что нефть из России по трубопроводу «Дружба» в Словакию уже начала поступать.

Будапешт, Иван Бабурин

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