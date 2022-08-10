Evraz объявил о продаже своих Североамериканских активов

Один из крупнейших в мире производителей стали Evraz в среду, 10 августа, объявил, что продает свой североамериканский дивизион, – сообщили в компании.

В сообщении на сайте концерна говорится: « EVRAZ plc (LSE: EVR; «ЕВРАЗ») сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (EVRAZ North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании».

«Процесс сбора заявок ведется в соответствии с Генеральной лицензией INT/2022/1710676, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), и компания находится в контакте с OFSI по данному вопросу. Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI. ЕВРАЗ не намерен предоставлять дополнительную информацию о развитии процесса до его завершения», – заявили в Evrazе.

EVRAZ North America – лидирующий вертикально-интегрированный производитель стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. Совокупные мощности предприятий дивизиона по выплавке стали составляют 2,3 млн тонн, мощности по выпуску готовой продукции – 3,5 млн тонн. Североамериканский дивизион включает в свой состав 2 электросталеплавильных производства, 4 предприятия по выпуску стального проката и 8 трубных заводов, ломозаготовительную сеть из 17 предприятий.

EVRAZ – международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане.

Москва, Иван Бабурин

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