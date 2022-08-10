В России зафиксирована дефляция и серьезный рост цен на авиабилеты экономкласса

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 10 августа, сообщила, что в России второй месяц подряд фиксируется дефляция. В июле она ускорилась с 0,35% в июне до 0,39% в июле, соответственно. При этом, полет в эконом-классе по России с начала года подорожал в среднем на 34%.

В Росстате отметили, что месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз – в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году – в 0,07%.

В статистическом ведомстве также сообщили, что в годовом выражении рост цен в июле замедлился с 15,9% до 15,1% в июне.

«В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,98%», – говорится в сообщении.

В материалах Росстата также говорится, что в июле удешевление плодоовощной продукции оказало значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары. Так, стоимость капусты в России в июле снизилась на 33,2% по сравнению с июнем, картофеля – на 27,6%.

Также подешевели свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%, бананы – на 14,2%, помидоры – на 14%, морковь – на 13,3%, груши – на 11%, апельсины – на 8,9%, чеснок – на 8,5%, огурцы – на 7,7%, яблоки – на 5,9%, репчатый лук – на 4,1%.

Цены на куриные яйца снизились на 4,4%, на сахар – на 3,5%, на гречку – на 3,2%, на пшено и подсолнечное масло – на 1,4%, на пакетированный черный байховый чай – на 1,3%, на овсяные хлопья «Геркулес» – на 1,2%, на шоколад – на 1,1%, на куриное мясо – на 1%, на растворимый кофе – на 0,9%, на макаронные изделия, пшеничную муку и какао – на 0,8%, на икру лососевых рыб, стерилизованное молоко, говяжью печень и сметану – на 0,7%.

В то же время, согласно данным Росстата, выросли цены на одежду, белье и обувь в более чем на 8%.

Также цены выросли на жевательную резинку на 2%. На маргарин, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород – на 1,5%, на карамель – на 1,4%, на хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 1,3%, на манную крупу, варенье, джем, повидло, газированные напитки и рыбные консервы в томатном соусе – на 1,1%, на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, минеральную и питьевую воду – на 1%, на печенье, пиво и сухие супы в пакетах – на 0,9%, на пряники, черный перец (горошек) и бараночные изделия – на 0,8%, на национальные сыры и брынзу, рыбные натуральные консервы и с добавлением масла, торты, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,7%.

Москва, Иван Бабурин

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