Поставки российской нефти по «Дружбе» в Чехию восстановлены не будут

Официальный представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части нефтепровода «Дружба», Линда Вашковичова на брифинге в среду, 10 августа заявила, что поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода восстановлены не будут, – сообщает ТАСС.

Представитель Transpetrol сообщила журналистам: «Поставка нефти в Чехию по нефтепроводу возобновлена не будет. Российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре также достигнет Венгрии. Восстановление поставок нефти касается Словакии и Венгрии».

Следует отметить, что Чешская государственная компания MERO, являющаяся владельцем и оператором чешской части «Дружбы», подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу в республику пока остановлены.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Twitter написал: «Временная остановка поставок российской нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба» не отразилась на работе чешских нефтеперерабатывающих предприятий . Сейчас Прага совместно с Варшавой работает над получением республикой нефти в полном объеме. С польской стороной мы ищем решение, чтобы восстановить поставки нефти в Чехию, которое будет приемлемым с правовой и технической сторон».

Братислава, Иван Бабурин

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