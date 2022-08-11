В Париже начали штрафовать магазины за открытые двери

В Париже магазинам, оставляющим надолго открытыми двери при работающем кондиционере, в четверг, 11 августа выписали первые штрафы, – сообщает газета Parisien.

Парижское издание пишет, что первыми оштрафованными стали магазины на улице Риволи в 4-м округе Парижа. Им грозит штраф в размере 150 евро. При этом, количество оштрафованных магазинов столичная мэрия не называет.

Магазинам выписали штрафы спустя три недели после вступления в силу постановления о запрете держать открытыми двери при включенном кондиционере для экономии электроэнергии. Несмотря на то, что запрет во французской столице вступил в силу 25 июля, магазинам дали три недели на то, чтобы адаптироваться к новому требованию.

Следует напомнить, что министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла, что в целях экономии электроэнергии магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Штраф за подобные нарушения был определен суммами до 750 евро.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что страна находится в «беспрецедентно сложной» ситуации с энергетикой.

Отметим, что ранее французские СМИ писали, что власти республики также расширили запрет на световую рекламу. Теперь торговые точки обязаны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.

Париж, Иван Бабурин

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