В Норвегии рекордно вырастут цены на электроэнергию

Норвежская биржа электроэнергии Nord Pool в четверг, 11 августа, сообщила о рекордно высокой цене на электроэнергию, установленной на пятницу, 12 августа. Максимальная цена составит 3,48 норвежских крон за кВтч (22,24 руб. по курсу) между 8 и 9 утра. Минимальная цена составит 2,43 норвежских кроны за кВтч (15,53 руб. по курсу) с 22:00 до 23:00, – сообщают СМИ.

На официальном веб-сайте Nord Pool говорится, что в Юго-Восточной и Западной Норвегии средняя цена на электроэнергию в пятницу будет составлять 2,75 норвежских крон за киловатт-час (17,57 руб. по курсу), максимальная цена составит 3,48 норвежских крон (22,24 руб. по курсу).

Средняя цена за кВтч в пятницу, 12 августа, в Норвегии вырастет на 0,19 норвежских крон (1,21 руб. по курсу) по сравнению с четвергом и выше на 1,99 норвежских крон (12,72 руб. по курсу), чем в тот же день в 2021 году.

Цена на электроэнергию 12 августа превысит летний рекорд, установленный в понедельник в Осло и Бергене. По данным Europower, тогда дневная цена была чуть ниже 2,20 норвежских крон/кВтч (14,06 руб. по курсу).

Отметим, что средняя стоимость киловатт-часа в России в 2022 году составляет около 4 руб/кВт.ч.

Осло, Иван Бабурин

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