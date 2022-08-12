По «Дружбе» возобновилась прокачка российской нефти в Чехию

Оператор чешского участка нефтепровода «Дружба» компания Mero вечером в пятницу, 12 августа, сообщила, что возобновлены поставки российской нефти в Чехию.

В распространенном сообщении Mero говорится: «Поставки российской нефти в южную ветку нефтепровода «Дружба» возобновились на территории Чехии сегодня в 20:00. Снабжение отечественных НПЗ идет планомерно».

Чешское информационное агентство CTK со ссылкой на председателя совета директоров Mero Ярослава Пантучека ранее сообщало, что возобновление поставок нефти в Чехию ожидается 12-13 августа.

Следует напомнить, что украинская компания «Укртранснафта» 4 августа остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Позднее венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки.

Как сообщалось ранее, прокачка нефти по «Дружбе» в Словакию возобновилась в среду вечером, в Венгрию – в ночь со среды на четверг.

По южной ветке нефтепровода «Дружба», проходящей через территорию Украины, в 2021 году было транспортировано 12 млн. тонн российской нефти, в том числе, в Чехию – 3,4 млн. тонн, Словакию – 5,2 млн. тонн, Венгрию – 3,4 млн. тонн.

Прага, Иван Бабурин

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