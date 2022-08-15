Цена за газ в Европе перевалила за $2400 за тысячу кубов

Согласно данным лондонской биржи ICE на закрытии торгов вечером в понедельник, 15 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах резко подскочила до $2 412 за 1 тыс. куб. м, или €228,895 за МВт·ч, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что с начала августа средняя цена на TTF составила $2102. В июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Цену в $2 400 за 1 тыс. куб. м стоимость преодолела впервые с 8 марта. Общий рост стоимости газа с начала дня превысил 11%.

Напомним, что ПАО «Газпром» в январе – июле 2022 года сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 34,7%, до 75,3 млрд куб. м. С 27 июля газопровод «Северный поток» задействован на 20% от максимальной мощности.

Лондон, Иван Бабурин

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