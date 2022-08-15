Чехам рекомендовано справляться с энергетическим кризисом снижением температуры и вторым свитером

Глава нижней палаты парламента Чешской республики Маркета Пекарова Адамова в понедельник, 15 августа, заявила, что справиться с энергетическим кризисом чехам поможет второй свитер, – сообщает SputnikCzech со ссылкой на чешское телевидение.

В эфире Пекарова Адамова сказала: «Конечно, для некоторых это дискомфортно. Я стараюсь воспринимать это как возможность для меня как отдельной личности помочь целому коллективу, например, – не включать кондиционер без необходимости, не топить без необходимости и надеть еще один свитер. Граждане должны следовать примеру британцев и снижать температуру в домах на предложенные правительством 2-3 градуса».

Сообщается, что в Чехии в случае нехватки газа планируется понизить температуру отопления, в том числе, и в детских садах – с 22 до 19 градусов.

Прага, Иван Бабурин

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