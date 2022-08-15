Норвегия призналась, что не сможет для Германии заместить поставки газа из России

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в Осло в понедельник, 15 августа, заявил, что его страна не в состоянии увеличить объемы поставок природного газа в Германию, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции норвежский премьер, в частности, сказал журналистам: «Норвегия поставляет в Германию газ, весь какой только может».

В свою очередь министр энергетики Германии Роберт Хабек выразил надежду на то, что поставки российского газа не будут прекращены окончательно.

Осло, Иван Бабурин

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