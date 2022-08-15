Минпромторг начинает отбор компаний для распределения субсидий на ТВ-рекламу

Отбор компаний непродовольственного потребительского сегмента для распределения субсидий на рекламу российских товаров в четверг, 18 августа, начнет минпромторг РФ, – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе министерства сообщили, что «компании, попавшие в реестр российских производителей по итогам отбора, смогут претендовать на софинансирование затрат на размещение рекламы на телевидении».

Сообщается, что поддержка производителей будет осуществляться АНО «Национальные приоритеты» через софинансирование 50% расходов производителей для размещения рекламы на телевидении. Компании МСП могут рассчитывать на софинансирование до 70% расходов на размещение рекламы.

В минпромторге также отметили, что «при этом компании должны предоставлять в ведомство в течение трех лет начиная с 2023 года не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где будет указана полученная выручка. Объем выручки, полученной от реализации товара, должен превысить не менее чем в пять раз расходы на софинансирование затрат на рекламу»

Следует напомнить, что в июле текущего года было утверждено постановление правительства о субсидировании российских товаров. В рамках этого механизма на начальном этапе предусмотрено выделение 500 млн. рублей из федерального бюджета.

Москва, Иван Бабурин

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