Банки США возобновляют торговлю российскими облигациями

Крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Bank of America, возвращаются к торговле российскими облигациями, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на собственные источники пишет, что возобновлению торговили российскими бумагами способствовало разъяснение минфина США, согласно которому банки могут предлагать клиентам помощь в осуществлении сделок, если это поможет держателям «избавиться от подобных активов», а также, что свертывание позиций физлицами не является нарушением санкций, поэтому банки готовы выступать посредниками физлиц в транзакциях по российским бондам.

Также Bloomberg сообщает, что на прошлой неделе Bank of America разослал инвесторам письмо, уведомив о возможности продавать российские суверенные и некоторые корпоративные облигации. Кроме того, ранее сообщалось, что объем российских суверенных облигаций, которые находились в обращении до 24 февраля, составлял около 40 миллиардов долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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