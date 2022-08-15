СМИ: Корпоративный университет Сбербанка перевел двум британским ВУЗам порядка миллиона долларов

Платежи на общую сумму свыше £740 тыс. (почти $900 тыс.) от Корпоративного университета Сбербанка получили Имперский колледж Лондона и Лондонская бизнес-школа после начала специальной военной операции России на Украине, – сообщает в понедельник вечером ТАСС со ссылкой на газету The Independent.

Британское издание со ссылкой на полученную от ВУЗов информацию пишет: «Имперский колледж Лондона уточнил, что платеж в размере £485 тыс. ($585 тыс.), произведенный Корпоративным университетом Сбербанка 17 марта, был проведен в связи с оказанными в январе услугами».

«Транзакция не нарушала санкционный режим Великобритании, несмотря на введение британскими властями рестрикций против Сбербанка еще 1 марта, поскольку в этот период действовала генеральная лицензия, позволявшая операции с крупнейшим российским банком», – сообщили изданию в ВУЗе.

Лондонская бизнес-школа получила платеж от Корпоративного университета Сбербанка 7 марта, несмотря на то, что ранее ВУЗ заявлял о «приостановке всех связей с российскими организациями».

The Independent отмечает, что действия ВУЗов не нарушают законодательство Соединенного королевства, но «вызывают вопросы с этической точки зрения».

«Имперский колледж Лондона и Лондонская бизнес-школа сотрудничали с Корпоративным университетом Сбербанка с 2014 и 2019 года. За это время оба ВУЗа получили от Сбербанка порядка £15 млн. ($18 млн.)», – пишет британское издание.

Лондон, Иван Бабурин

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