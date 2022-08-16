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NewDayNews.ru

Вторник, 16 августа 2022, 21:16 мск

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Польша отказывается от либерализации цен на природный газ

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 16 августа, подписал закон «О газовой безопасности» на случай дефицита природного газа, в котором предусмотрен отказ от либерализации цен на голубое топливо – сообщают СМИ со ссылкой на канцелярию главы республики.

В законе «О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа» говорится, в том числе, об отказе до 2027 года от либерализации цен на природный газ.

«Для защиты домашних потребителей и стратегических институтов признано обоснованным продление тарифной защиты до 31 декабря 2027 года. Это продолжение мер, введенных в соответствии с законом от 26 ноября 2022 года о конкретных решениях по обеспечению защиты потребителей газового топлива в связи с ситуацией на рынке газа, когда защитой до конца 2023 года были объяты более 7,1 миллиона потребителей природного газа», – говорится в документе.

О необходимости принятия закона «О газовой безопасности» в документе сказано, что «исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей, вызванная агрессией России против Украины, и беспрецедентное увеличение цены природного газа, вызванное монополистическими действиями «Газпрома», порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа, а также нивелирование негативных последствий развивающегося экономического кризиса».

Следует напомнить, что ПАО «Газпром» в конце апреля прекратил поставки газа в Польшу, в связи с тем, что руководство страны отказалось оплачивать поставки в российских рублях.

Варшава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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