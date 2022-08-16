Поляки обзаведутся «блэкаут-чемоданчиками»

Жителям Польши рекомендовано завести у себя в домохозяйствах «блэкаут-чемоданчики» на случай отключения электричества, – сообщает издание Wirtualna Polska.

Эксперт в области энергетики Якуб Вех сказал изданию, что роль такого «чемоданчика» может сыграть коробка или шкафчик, в котором следует собрать набор инструментов и аксессуаров, которые позволят переждать отключение света.

«Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички», – порекомендовал эксперт.

«Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва», заявил Якуб Вех, но при этом отметил, что «общенационального блэкаута в Польше, скорее всего, не будет, но ограничения подачи электроэнергии возможны».

Варшава, Иван Бабурин

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