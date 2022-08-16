Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

Президент США Джо Байден во вторник, 16 августа, подписал закон, который американская администрация называет «Акт сокращения инфляции», и который должен способствовать снижению инфляции путем сокращения затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия из Белого дома.



Сообщается, что подписанный Баденом документ, выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

«Семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более $1 тыс. долларов в год. Вводится 15-процентный минимальный налог на прибыль корпораций. При этом, ни на одну семью, зарабатывающую менее $400 тыс. в год, налоговая нагрузка не будет увеличена», – говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

Отмечается, что для подписания закона Джо Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска, который он проводил в штате Южная Каролина.





Вашингтон, Иван Бабурин

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