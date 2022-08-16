Лондон начал закупать сжиженный газ в Австралии

Сжиженный природный газ (СПГ) из Австралии начала импортировать Великобритания в условиях дефицита энергоносителей на европейском рынке, – сообщает агентство Bloomberg.

Проанализировав данные трекинга морских судов, агентство пишет, что газовоз Attalos, предназначенный для перевозки СПГ, направляется в Великобританию и 22 августа должен прибыть к терминалу Isle of Grain в графстве Кент. Согласно информации аналитической компании Kpler, газ, который везет в Соединенное королевство Attalos, добыт на одном из месторождений австралийского Северо-Западного шельфа.

Агентство также обращает внимание на то, что обычно Великобритания и континентальная Европа импортируют СПГ из Катара, Соединенных Штатов и реже из Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона в Королевство осуществляются крайне редко из-за высоких транспортных затрат. Последний раз Австралия поставляла СПГ в европейские страны в 2016 году.

«Впервые за последние шесть лет Великобритания собирается привезти СПГ из Австралии, что свидетельствует о безысходности европейского региона в борьбе с самым тяжелым за последние десятилетия энергетическим кризисом», – отмечает Bloomberg.

Отметим, что во вторник, 16 августа, цена газа в ходе торгов в Европе впервые с начала марта превысила $2 600 за тысячу кубометров.

Лондон, Иван Бабурин

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