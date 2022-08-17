Росстат назвал, в какую сумму обойдется собрать первоклассника в школу

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 17 августа, рассказал, во сколько обойдется родителям собрать детей в школу в этом году.

Росстат сообщил, что базовый «набор первоклассника»: одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, родителям мальчика обойдется в 22 тыс. 298 руб. 23 коп., если в первый класс идет девочка, то – в 26 тыс. 838 руб. 47 коп.

По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%, сообщили в ведомстве и обратили внимание, что инфляция за год составила 15,1%.

Согласно информации Росстата, выросли цены на одежду для девочек школьного возраста меньше, чем для мальчиков. Так, юбки из полушерстяных тканей подорожали за год (с июля 2021 по июль 2022 года) на 7,75%, а блузка для девочки – на 8,88%. Рубашки для мальчиков подорожали на 16,15%, а брюки из полушерстяных тканей на 13,13%.

Школьные тетради подорожали на 36,49% за год, шариковые авторучки – на 25,91%, а школьные ранцы – на 9,62%.

Одновременно снизилась стоимость многих образовательных услуг. Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 3,19%, со 143,1 руб. до 138,54 руб. за академический час.

Электронные устройства выросли в цене в диапазоне 5-21%: максимальные темпы роста за год – с июля 2021 года по июль 2022 года показали смартфоны, стоимость которых выросла на 21,05%.

Кроме того, в Росстате сообщили, что в среднем по стране подешевело обучение, как в государственных, так и в частных вузах, на 1,24 и 8,32% соответственно.

Москва, Иван Бабурин

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