Программа «Сельской ипотеки» в России станет бессрочной

Премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом» в Тамбове в четверг, 18 августа заявил, что программа «Сельской ипотеки» будет продлена на бессрочный срок, ставка останется прежней – 3%, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия в YouTube.



В ходе своего выступления Мишустин сказал: «Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения этой программы».



Следует отметить, что программа «Сельская ипотека» предусматривает займ на строительство дома или переезд в сельскую местность по ставке от 0,1% до 3% на срок до 25 лет, максимальный ее размер ограничен 5 млн. руб. для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов Дальневосточного федерального округа, для остальных субъектов России действие ограничение в 3 млн. руб. Программа не действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.



На сегодняшний день в России действуют четыре программы льготного кредитования, предусматривающие выдачу займов на покупку собственного жилья: «Сельская», «Дальневосточная», «Семейная» и «Льготная».



Тамбов, Иван Бабурин

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