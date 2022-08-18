Путин главе ОСК: Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по судостроению в четверг, 18 августа, обратил внимание главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной, – сообщают СМИ.

Отвечая на заявление Рахманова о том, что «сначала Родина, потом уже финансы», глава государства: «Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот, нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»