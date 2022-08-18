В российский автопром до 2035 года планируется инвестировать почти три триллиона рублей

Министерство промышленности и торговли РФ в четверг, 18 августа, опубликовало проект стратегии развития автомобильной промышленности, согласно которой в России до 2035 года планируется инвестировать 2,7 трлн. рублей в организацию производства для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и достижения «технологического суверенитета».

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте на regulation.gov.ru., говорится, что проект стратегии предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

«Необходимый объем инвестиций на период 2023-2035 годы в НИОКР и организацию производства компонентов для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и обеспечение технологического суверенитета оценивается в 2,7 трлн рублей. Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке», – говорится в сообщении минпромторга.

Среди ключевых целей стратегии министерством определено «обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукцией с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику».

Также в проекте стратегии развития российского автопрома говорится, что доля импортных автомобилей в РФ к 2035 году сократится с 40% до 17% , а доля электромобилей к 2030 году может составить 15% от всего авторынка в стране.

Москва, Иван Бабурин

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