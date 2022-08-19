«Северный поток» будет остановлен на три дня

ПАО «Газпром» в пятницу, 19 августа сообщило, что транзит газа по газопроводу «Северный поток» будет полностью остановлен с 31 августа по 2 сентября.

В сообщении «Газпрома» говорится: «31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens».

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн. куб. м в сутки», – заявили в российском энергетическом гиганте.

Следует отметить, что после обнародования информации о приостановке транзита по «Северному потоку» цена газа в Европе взлетела на 4,6% и поднялась выше $2 700.

Москва, Иван Бабурин

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