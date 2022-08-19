Трюдо: Канада не в состоянии помочь Европе с энергоресурсами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в пятницу, 19 августа, заявил, что его страна не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов, – сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Трюдо сказал журналистам: «Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Европе в решении грядущих энергетических проблем этой зимой. Мы уже предприняли шаги по наращиванию добычи и поставок нефти и газа, но это не сможет заменить те огромные объемы российской нефти и газа, от которых сейчас зависит Европа».

«В перспективе, западным странам нужно будет отказываться от углеводородов и переводить свои экономики на альтернативные энергоресурсы», – резюмировал канадский премьер.

Оттава, Иван Бабурин

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