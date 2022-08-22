Газпром согласился на отсрочку оплаты за для Молдавии

ПАО «Газпром» в понедельник, 22 августа, заявил, что в исключительном порядке отсрочил срок оплаты аванса за газ для «Молдовагаза» до 1 сентября.

В сообщении Telegram-канала компании говорится: «АО «Молдовагаз» не выполнило контрактные обязательства перед ПАО «Газпром» по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. «Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой».

Отметим, что ранее в понедельник глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщал что компания рассчиталась с «Газпромом» за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август в понедельник 22 августа.

Москва, Иван Бабурин

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