Аномальная жара взвинтила мировые цены на хлопок

Мировые цены на хлопок взлетели 30% из-за аномальной жары и засухи. Стоимость сырья достигла рекордных значений 2011 года, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам экспертов, падение урожайности в Бразилии составило почти 30%, в США – около 28%. На эти страны приходится около половины мирового объема производства хлопка.

В Индии, стране-лидере по производству хлопка, объемы производства из-за ливней и насекомых снизились настолько, что страна вынуждена была начать импортировать сырье. В Китае не исключают, что из-за экстремальной погоды урожай хлопка значительно сократится.

Впрочем, участники рынка надеются на стабилизацию цен на хлопок во втором полугодии.

Москва, Наталья Петрова

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