СМИ: США значительно наживаются на поставках газа в Европу

Энергетические компании США, продающие Европе газ, в три раза увеличили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и значительно увеличили свою прибыль, – сообщает швейцарское издание Blick.

Издание, в частности, пишет, что на фоне западных санкций цены на газ в Европе вновь приближаются к историческому максимуму. Одновременно с этим США троекратно нарастили поставки газа нуждающейся Европе: американская доля за год увеличилась с 20% до 60%. При этом газ из США дороже российского. В стоимость СПГ входит действующая цена на бирже, плата за сжижение и потери при этом процессе, а также транспортировка через океан и регазификация уже в Европе.

По данным Blick, за каждую поставку СПГ в Европу Соединенные Штаты зарабатывают до $200 млн.

Берн, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»