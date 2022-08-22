Саудовская Аравия: Рынок нефти в состоянии шизофрении

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в понедельник, 22 августа, заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении, – сообщает Bloomberg.

В интервью агентству принц Аль Сауд сказал: «Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьезных сбоев остается высоким. Бумажный и физический рынки становятся все более разобщенными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении».

Саудовский глава минэнерго также добавил: «Это создает своего рода рынок йо-йо и посылает ошибочные сигналы во времена, когда более чем когда-либо необходимы большая прозрачность и ясность, а также хорошо функционирующие рынки, чтобы позволить участникам эффективно препятствовать рискам и управлять ими и той неопределенностью, с которой сталкиваются участники рынка».

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подчеркнул: «Низкая ликвидность и высокая волатильность не позволяют потребителям обратить внимание на нехватку производственных мощностей. При этом, прозрачность функционирования рынков сейчас особенно необходима. Это позволит эффективно управлять рисками и подстраиваться под неопределенности, с которыми сталкиваются участники рынка».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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