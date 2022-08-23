Один из польских производителей удобрений останавливает производство

Польский производитель азотных удобрений компания ANWIL (входит в группу Orlen) во вторник, 23 августа, заявила, что приостановит производство из-за резкого роста цен на природный газ в Европе, – сообщают СМИ.
В сообщении компании говорится: «Во время остановки производственных линий ANWIL проведет ремонтно-инвестиционные работы. Компания постоянно следит за ситуацией на рынке сырья, и, как только рынок газа стабилизируется, возобновит производство».
Варшава, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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