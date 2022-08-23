В России утвержден список программного обеспечения обязательного к предустановке на компьютеры, планшеты и смартфоны

Перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с 1 января 2023 года, утвердило во вторник, 23 августа, правительство России.

В распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительны на отдельные виды техники сложных товаров в 2023 году».

В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты вошли «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru» OK Life, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», книжный сервис «ЛитРес».

Предустанавливать на стационарные и портативные компьютеры будет необходимо: «Яндекс.Браузер», «МойОфис», «Лаборатории Касперского», на Smart TV – «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим».

Распоряжение правительства РФ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Москва, Иван Бабурин

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