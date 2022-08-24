Биржевые цены на газ в Европе превысили 3100 долларов

Согласно данным лондонской биржи ICE в среду, 24 августа, в ходе торгов цена газа в Европе превысила $3 100 за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. Общий рост стоимости газа с начала дня составляет 16%.

Также сообщается, что на хабе TTF в Нидерландах стоимость сентябрьского фьючерса выросла до $3 113 за 1 тыс. куб. м, или €302 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа растет в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата (ГПА).

Кроме того, как сообщают ТАСС, американская компания Freeport LNG сообщила, что рассчитывает частично возобновить работу своего СПГ-терминала после аварии только в начале или в середине ноября, а возобновить производство в полном объеме – в марте 2023 года. До этого планировалось возобновить работу предприятия в октябре, а выйти на полную мощность уже к концу 2022 года. Мощность предприятий Freeport LNG оценивается на уровне 15 млн тонн СПГ в год – около 16% всего объема экспорта США.

Следует напомнить, что биржевая цена на газ впервые в истории достигала отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб.м. 7 марта 2022 года.

В свою очередь, в ПАО «Газпром» сообщали, что не исключают, что в Европе цены на газ предстоящей зимой могут подняться выше $4 000 за 1 тыс. кубометров.

Лондон, Иван Бабурин

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