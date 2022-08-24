В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития РФ в обзоре «О текущей ценовой ситуации», обнародованном в среду, 24 августа, сообщает, что инфляция в России с 16 по 22 августа замедлилась до 14,6% в годовом выражении против 14,87% неделей ранее.

В обзоре министрества говорится: «На неделе с 16 по 22 августа 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась и составила 0,15%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,6%. За отчетную неделю снижение цен было зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. При этом основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (-0,34% по итогам недели) при увеличении темпов снижения цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, снизились цены на непродовольственные товары (-0,04%) и продолжилось удешевление товаров в сегменте туристических и регулируемых услуг (-0,06%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов».

Следует напомнить, что согласно проекту прогноза социально-экономического развития России до 2025 года, инфляция в стране к концу 2022 года будет находиться на уровне 13,4%.

Москва, Иван Бабурин

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