Россия стала второй в мире по добыче нефти

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 24 августа, заявила, что Россия заняла второе место по объемам добычи нефти в мире.

В пресс-службе Росстата сообщили, что согласно данным за июнь 2022 года, первое место в мире у США с добычей 12,04 млн. баррелей нефти в сутки, Россия добывала 10,667 млн. баррелей, а Саудовская Аравия – 10,646 млн. баррелей в сутки, что позволило ей выйти на 3 место.

Следует отметить, что в мае Россия занимала третье место по объему добычи с 10,171 млн. баррелей. На втором месте была Саудовская Аравия с 10,538 млн. баррелей, а на первом США с 11,595 млн. баррелей нефти в сутки.

Москва, Иван Бабурин

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