Канада готова передать Германии все турбины для «Северного потока»

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду, 24 августа, заявила, что ее страна выражает готовность вернуть все пять отремонтированных турбин «Siemens» для «Северного потока», – сообщает телеканал CBC.

Глава канадского МИДа сообщила телеканалу: «Правительство Канады по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале. Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила нас Германия».

Оттава, Иван Бабурин

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