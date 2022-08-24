В США осознали зависимость от поставок урана из России

Помощник министра энергетики США Кэтрин Хофф в среду, 24 августа, заявила, что Соединенным Штатам необходимо стимулировать возможности для обогащения урана на своей территории, поскольку заменить его поставки из России другим источником не получится, – сообщает издание Washington Examiner.

В интервью изданию Кэтрин Хофф сказала: «Во всем мире недостаточно возможностей, чтобы восполнить этот пробел из надежных источников. Наша ответственность – поощрять и стимулировать возможности обогащения урана здесь, в США, чтобы мы могли вернуться к тем временам, когда у нас были наиболее полноценные возможности. Зависимость США от российских поставок урана создает большие риски для энергетической безопасности страны».

Следует отметить, что Россия, Казахстан и Узбекистан обеспечивают ураном американскую энергетическую отрасль примерно на 50%.

Вашингтон, Иван Бабурин

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