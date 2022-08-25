Цена на газ в Европе превысила 3300 долларов

Согласно данным лондонской биржи ICE в четверг, 25 августа, стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров и растет в течение дня более чем на 10%, – сообщают СМИ.

На бирже ICE Futures стоимость сентябрьского фьючерса на TTF достигла $3312 за тысячу кубометров. Торги в четверг, 25 августа, открылись на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). По состоянию на 18:06 мск. цены выросли на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров.

Следует отметить, что исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, тогда за апрельский фьючерс в течение торгов давали $3898.

Одновременно с ростом цены на газ снижается курс евро по отношению к доллару США, валюты уже достигли паритета.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»