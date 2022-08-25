Срок рассмотрения заявлений на налоговый вычет в России сократили до 12 дней

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 25 августа, заявил, что время проверки деклараций российских граждан для получения вычетов по подоходному налогу сократилось с трех месяцев до 12 дней, – сообщают СМИ.

На встрече с главой государства Егоров сказал: «Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трёх месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают. Россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом».

«ФНС часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, так как это требует определенное время, чтобы убедиться, все ли цепочки прозрачны и верны. Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы», – сообщил президенту России глава ФНС.

Москва, Иван Бабурин

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