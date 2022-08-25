Германии грозит дефицит туалетной бумаги

Председатель ассоциации бумажной индустрии ФРГ Die Papierindustrie Мартин Кренгель накануне Всемирного дня туалетной бумаги в четверг, 25 августа, заявил, что энергетический кризис в Германии может привести к сокращению производства туалетной бумаги, – сообщают СМИ.

Кренгель, в частности, сказал: «В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок. В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром».

Согласно данным Die Papierindustrie, каждый житель Германии в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги.

Напомним, что 27 июля СМИ в ФРГ уже сообщали о возможном дефиците туалетной бумаги в стране по причине высоких цены на газ и электроэнергию, которые делают производство нерентабельным.

Берлин, Иван Бабурин

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