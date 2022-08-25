В Польше могут пойти на массовый забой скота

Президент ассоциации мясопереработчиков Польши Polskie Mięso Витольд Чойнский в четверг, 25 августа, заявил страну ждет массовый забой свиньи и птицы в случае, если не будет решена проблема с дефицитом углекислого газа, – сообщает Buisiness Insider.

В комментарии изданию Чойнский сказал: «Мясокомбинаты имеют пяти-шестидневные запасы углекислого газа. Особое значение имеет продукция польских заводов. Альтернативы нет. Мы ищем углекислый газ за границей, но его нигде нет. Если правительство ничего с этим не сделает, процентов 80-90% поголовья свиньи и птицы придется забить».

Следует отметить, что углекислый газ является побочным продуктом, который получают при производстве удобрений. Он используется в мясопереработке в виде сухого льда для поддержания необходимой температуры.

Ранее сообщалось, что два крупнейших польских химических предприятия по производству азотистых удобрений Grupa Azoty и Anwil объявили о приостановке работы из-за роста цен на газ после прекращения импорта голубого топлива.

Варшава, Иван Бабурин

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