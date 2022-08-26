Афганистан ввел запрет на криптовалюты

Центральный банк Афганистана запретил криптовалюты. Под арест попали несколько человек, которых подозревают в нарушении приказа о прекращении торговли с цифровыми токенами. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, репрессии начались после того, как некоторые граждане обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свое богатство и скрыть средства от властей. Цифровые деньги обрели популярность из-за того, что Афганистан был отключен от банковской системы из-за санкций, наложенных на движение «Талибан» (организация запрещена в России).

Глава отдела уголовных расследований полицейского управления в Герате Сайед Шах Саадаат рассказал о запрете на криптовалюты. Ограничения касаются как частных лиц, так и предпринимателей и бизнесменов.

За нарушения были арестованы 13 человек. Впрочем, большинство из них освободили под залог. Кроме того, было закрыто более 20 предприятий, связанных с торговлей токенами.

Кабул, Зоя Осколкова

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