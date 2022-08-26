Во Франции цена за электричество за год выросла на тысячу процентов, побив исторический рекорд

Во Франции оптовая цена электроэнергии в пятницу, 26 августа, превысила 1 тысячу евро за мегаватт-час, что на 1000% больше, чем год назад, побив тем самым исторический рекорд. За аналогичный период прошлого года стоимость электроэнергии в Пятой республике составляла 85 евро за мегаватт-час, – сообщает агентство AFP.
Как сообщает агентство, за таким ростом цен во Франции стоят ограничения поставок российского газа в Европу из-за конфликта на Украине, а также остановка работы нескольких атомных реакторов из-за коррозии. В настоящее время в стране работают только 24 из 56 атомных реакторов энергокомпании EDF.
Следует отметить, что средняя цена электроэнергии в ряде стран-челнов Евросоюза превысила 700 евро за мегаватт-час.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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