Во Франции цена за электричество за год выросла на тысячу процентов, побив исторический рекорд

Во Франции оптовая цена электроэнергии в пятницу, 26 августа, превысила 1 тысячу евро за мегаватт-час, что на 1000% больше, чем год назад, побив тем самым исторический рекорд. За аналогичный период прошлого года стоимость электроэнергии в Пятой республике составляла 85 евро за мегаватт-час, – сообщает агентство AFP.

Как сообщает агентство, за таким ростом цен во Франции стоят ограничения поставок российского газа в Европу из-за конфликта на Украине, а также остановка работы нескольких атомных реакторов из-за коррозии. В настоящее время в стране работают только 24 из 56 атомных реакторов энергокомпании EDF.

Следует отметить, что средняя цена электроэнергии в ряде стран-челнов Евросоюза превысила 700 евро за мегаватт-час.

Париж, Иван Бабурин

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