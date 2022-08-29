Reuters: Nokia окончательно прекратит деятельность в России

Производитель телекоммуникационного оборудования из Финляндии – Nokia, окончательно прекратит свою деятельность на территории Российской Федерации, – сообщает в понедельник, 29 августе, агентство Reuters.

Со ссылкой на представителя компании агентство пишет: «К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие».

«Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson в ближайшие месяцы также планирует свернуть свою деятельность в России. В российском представительстве компании трудоустроено порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка», – сообщает Reuters.

Хельсинки, Иван Бабурин

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